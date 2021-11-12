Keşir “Şubat ayında hastane inşattı için kazma vuruluyor”

Projenin yaklaşık 5 yıldır takibini yaptıklarını belirten Keşir, bina projesinin çizildiğini kaydetti.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, AK Parti İl Başkanı Mustafa Keskin basın ile bir araya geldi. Mutfak Sanatları Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda Milletvekili Ayşe Keşir, Akçakoca Devlet Hastanesi inşaattın en kısa sürede başlayacağını bildirdi. Akçakoca Devlet Hastanesi projesinin kendisini çok heyecanlandırdığını dile getiren Ayşe Keşir, kamulaştırma bedeli için İller Bankası kapısında uzunca bir süre beklediklerini ifade ederek “Akçakoca'da aile sağlığı merkezi ve ilçe sağlık müdürlüğü bitmek üzere. Beni çok heyecanlandıran yaklaşık 5 yıldır uğraştığımız, Sağlık Bakanlığında takibini yaptığımız, hatta yerel seçimlerden önce belediyede oranın kamulaştırma bedeli için İller Bankasının kapılarında bekleyip kamulaştırma bedelini aldığımız bir süreç var. Akçakoca Devlet Hastanesinden bahsediyorum. Proje ihalesine çıktık ve proje çizildi. İnşallah Şubat ayında kazmayı vuracağız” dedi.

AK Parti döneminde sağlıkta bir devrim gerçekleştirildiğinin altını çizen Milletvekili Keşir, Akçakoca'daki ihtiyacın hastane binası tamamlanana kadar giderilmesi için mevcut binada yatak sayısının arttırıldığını belirterek “O dönemde muhalefetin eleştirdiği aile hekimliği sistemi artık tüm Türkiye'de sağlık sistemimizin vazgeçilmez bir parçası oldu. Akçakoca hastanesi bizim çok uzun zamandır kovaladığımız, bölge halkına hizmet verelim diye uğraştığımız bir yer. Tabi ihale süreci ve yapım aşaması 300 günlük bir takvim gerektiriyor. Bu yatırım tamamlanana kadar mevcut Akçakoca Devlet Hastanesi'nin acil servisini genişlettik. Oradaki yatak sayısını arttırdık” diye konuştu.