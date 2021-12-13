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Keskin, üniversite öğrencisi gençlerin evine misafir oldu

DÜZCE(İHA) – AK Parti Düzce İl Başkanı Mustafa Kesin, Düzce Üniversitesi’nde eğitim gören öğrencilerin evine misafir oldu, hasbihal etti.

DÜZCE(İHA) – AK Parti Düzce İl Başkanı Mustafa Kesin, Düzce Üniversitesi'nde eğitim gören öğrencilerin evine misafir oldu, hasbihal etti.


Ak Parti Düzce İl Başkanı Mustafa Kesin, Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Küçük ile beraber Düzce Üniversitesi'nde eğitim gören öğrencilerin evlerine misafir oldu. İl Başkanı Keskin, “Ülkemizin aydınlık yarınlarına birlikte yürüdüğümüz kıymetli gençlerimizle fikir alışverişinde bulunduk, çay içtik, sohbet ettik” dedi.


Gençlerde ziyaretten memnun olduklarını belirterek teşekkür ettiler.

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