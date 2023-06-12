Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Düzce merkez Kültür Mahallesinde yaşayan ve bir süredir akciğer kanseri hastalığıyla mücadele eden Kıbrıs Gazisi Talip Dinç yaşamını yeterdi. Merkez Cedidiye Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Talep Dinç'in cenazesi şehir mezarlığına defnedildi.

Cenazeye AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Dinç ailesi, sevenleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Öztürk "Kendisine Allah'tan Rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabır diliyorum" dedi.

Düzce Valisi Cevdet Atay'da yayınladığı mesajında “Kıbrıs Gazimiz Talip Dinç'in vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum” ifadelerinde bulundu.