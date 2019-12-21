K?l?? ??lkemizdeki ki kad?n istidam? d?nya ortalamas?n?n alt?nda?

Dr. Metin K?l??, kad?nlar?n erkeklere oranla daha fazla serbest zaman yoksunlu?u i?erisinde oldu?unu dillendirdi.

D?zce ?niversitesi taraf?ndan hayata ge?irilen ve ki?isel geli?ime ?nemli katk?lar sunan A??k Ders Uygulamas?n?n 12.'sinde ?Kad?n, ?? ve Serbest Zaman?n Toplumsal Yan?? anlat?ld?. Mehmet Akif Ersoy E?itim ve K?lt?r Merkezi ?stiklal Konferans Salonu'nda ger?ekle?tirilen ve D?zce ?niversitesi Fen Edebiyat Fak?ltesi Sosyoloji B?l?m? ??retim ?yesi Do?. Dr. Metin K?l??'?n bilgi ve deneyimlerini payla?t??? etkinli?e; Fen Edebiyat Fak?ltesi Dekan Yard?mc?lar? Do?. Dr. Emrah Evren Kara, Dr. ??r. ?yesi Aysun Ayd?n, ??retim elemanlar?, davetli misafirler ve ??renciler kat?l?m sa?lad?.

?lkemizde kad?n istihdam?n?n d???k oldu?unu vurgulayarak s?zlerine ba?layan Do?. Dr. Metin K?l??, kad?nlar?n problemlerinin, ?lkemizin genel, ekonomik ve sosyal problemlerinden ba??ms?z d???n?lemeyece?ini, bilakis kad?nlar?n ya?ad?klar? sorunlarda kaydedilecek ilerlemelerin, ?lkemizin temel sorunlar?n?n ??z?lmesinde ?nemli paya sahip oldu?unu ifade etti. Bir ?lkenin ?a?da?l???n?n ve geli?mi?li?inin en ?nemli g?stergesinin kad?nlar oldu?unu belirten K?l??, kad?nlar?n, toplumsal ve siyasi hayatta sahip olduklar? haklar? en iyi ?ekilde kullanarak, ?lkemizin kalk?nmas?na, geli?mesine ve muas?r medeniyetler seviyesine ula?mas?na ciddi katk? sa?layacaklar?n? dile getirdi. 1926 y?l?nda hayata ge?irilen Medeni Kanun'un kad?nlara ?al??ma hakk? verdi?ini; ancak g?n?m?ze kadar geleneksel toplum yap?s?n?n, hukuki bir?ok d?zenlemeye ra?men buna pek m?saade etmedi?ini s?zlerine ekledi.

?Kad?n istihdam? y?zde 29?

Kad?nlar?n ?efkat, merhamet ve iyile?tirici ?zellikleri dolay?s?yla ?lkemizde birtak?m meslek gruplar?na ?zellikle hem?irelik, ??retmenlik ve dokuma-tekstil i??ili?i meslekleri ile ?zde?le?tirildi?ini kat?l?mc?larla payla?an Do?. Dr. K?l??, ?lkemizde kad?n istihdam?n?n oran?n?n y?zde 29 seviyelerinde oldu?unu belirtti. D?nyadaki istihdam oranlar?na da de?inin Do?. Dr. Metin K?l?? d?nyada kad?n istihdam ortalamas?n?n y?zde 47 seviyelerinde oldu?una i?aret ederek kad?nlar?n istihdama kat?lmas?n?n toplum i?in olduk?a ?nemli oldu?unu vurgulad?.

Toplumsal ya?amda sosyolojik olarak ki?ilerin; i? zaman?, bo? zaman? ve serbest zaman? olarak 3 ?e?it zaman t?r? oldu?unu dile getiren K?l??, serbest zaman?n ki?iler i?in ?ok ?nemli oldu?unu ve bu zamanda ki?ilerin mutlu olaca?? ?eylerle zaman ge?irerek kendilerini yenilediklerini s?yledi. Ev kad?nlar?n?n 24 saat evde ?al??t?klar? i?in serbest zamanlar?n?n olmad???n? ve bo? zaman?n serbest zaman olarak alg?lanmamas? gerekti?inin alt?n? ?izen K?l??, kad?nlar?n erkeklere oranla daha fazla serbest zaman yoksunlu?u i?erisinde oldu?unu dillendirdi. D?nyada yap?lan bilimsel ara?t?rmalardan ?rnekler veren K?l??, kad?nlar?n kendilerine ay?rabildikleri k?s?tl? zamanda dahi erkeklere oranla daha az memnuniyet hissettiklerini ve kad?nlar?n bu memnuniyetsizliklerin; serbest zamanlar?ndayken, yar?m kalan i?leri i?in endi?e duymalar?ndan, serbest zaman aktivitelerinde yaln?zca kendi zevklerini de?il di?er aile ?yelerinin mutluluklar?n? da dikkate almalar?ndan veya kendilerine zaman ay?rmalar? nedeniyle hissettikleri su?luluktan kaynakland???n? s?yledi.

Program sonunda yapt??? ba?ar?l? ?al??malar ve sunumu i?in Do?. Dr. Metin K?l??'a, Fen Edebiyat Fak?ltesi Dekan Yard?mc?s? Dr. ??r. ?yesi Aysun Ayd?n taraf?ndan te?ekk?r belgesi takdim edildi.