Kilit parke taşı döşemesi yapılıyor

DÜZCE (İHA) – Kaynaşlı Merkez Mahallesi'ne bağlı Martı Sokakta belediye ekiplerince kilit parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor.

Batı Karadenizin incisi sloganı ile çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdüren Kaynaşlı Belediyesi ara sokaklarda da kilit parke çalışmalarına devam ediyor. Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, Merkez Mahallesi Martı sokak üzerinde yapımı devam eden kilit parke taşı döşeme çalışmalarını inceleyerek personele kolaylık diledi.