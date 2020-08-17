İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kilit parke taşı döşemesi yapılıyor

DÜZCE (İHA) – Kaynaşlı Merkez Mahallesi’ne bağlı Martı Sokakta belediye ekiplerince kilit parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor.

DÜZCE (İHA) – Kaynaşlı Merkez Mahallesi'ne bağlı Martı Sokakta belediye ekiplerince kilit parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor.


Batı Karadenizin incisi sloganı ile çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdüren Kaynaşlı Belediyesi ara sokaklarda da kilit parke çalışmalarına devam ediyor. Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, Merkez Mahallesi Martı sokak üzerinde yapımı devam eden kilit parke taşı döşeme çalışmalarını inceleyerek personele kolaylık diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.