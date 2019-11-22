Kilometrelerce uzaktan Düzce'ye geldiler

Dünya Çocuk Hakları Haftası nedeniyle Erasmus Plus Projesi kapsamında Düzce'de gerçekleştirilen etkinliğe 6 ülkeden 35 gönüllü katıldı.

Çocuk haklarına dikkat çekmek amacıyla 10 gün boyunca çeşitli etkinlikler sergileyecek olan grup, Düzce'de bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte çocuklarla bir araya gelerek yüz boyama, balon şişirme, şekil yapma, oyun hamuru oynama etkinliği gerçekleştirdi.

Proje koordinatörü Dudu Türkü Eroğlu Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı proje ile ilgili olarak “2 yıldır Erasmus Plus Projelerine koordinatörlük yapıyorum. Avrupa Birliği'nden projemiz kabul gördü. Yaklaşık 6 farklı ülkeden Türkiye ev sahibi olmak üzere 5'er yabancı katılımcılarımız ile birlikte çocuk hakları adına farkındalık oluşturmak adına Düzce'de 10 gün boyunca projede bulunmaktayız. Polonya, Bulgaristan, Macaristan, Makedonya, Portekiz, İspanya ve Türkiye olmak üzere 6 katılımcı ülkemiz projemizde yer almakta. Hafta içerisinde çok farklı aktiviteler yaptık çocuklar üzerinde farkındalık oluşturmak üzere. Düzce Anıtpark meydanında Flash Mob etkinliği yaptık. Bu etkinlikle halk üzerinde farkındalık oluşturmak istedik. Katılımcılarımız kendi bedenleriyle birlikte heykel oluşturarak bir dakika boyunca meydanında çocuk haklarına dair farklı şekiller, farklı heykel metotları kullanarak 1 dakika boyunca meydanda beklediler” dedi.

Düzce'yi çok sevdiler

Düzce'ye ilk kez gelen öğrenciler “Türkiye'de ilk kez bulunuyorum. İstanbul'u çok merak ediyordum ama buraya gelince küçük şehirleri de sevdiğim için atmosferinin ve insanlarını çok sevdim. Hatta Düzce'ye aşık oldum diyebilirim. Benim ülkemden çok farklı kültürlere sahip burasıda öyle. Düzce çok düzenli bir şehir. İnsanlar çok açık görüşlü. Aynı zamanda çok yardımseverler. Ben Düzce'yi çok seviyorum ve çocukları da aynı şekilde çok seviyorum. Bu yüzden de bugün buradayım” dediler.

Dünya Çocuk Hakları Haftası'nda Düzce'de faaliyet gösteren grup, çeşitli tiyatro gösterileri, çocuklarla oyun oynama, yüz boyama gibi etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.