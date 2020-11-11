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Kilosu 140 liradan satılıyor

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Akçakoca ilçesinde balıkçıların ağlarına bu kez Karadeniz Levreği takıldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçıların ağlarına bu kez Karadeniz Levreği takıldı. Levreklerin kilosu 140 liradan satışa çıktı.


Karadeniz'de avlanmaya çıkan Akçakocalı balıkçıların ağlarına bu kez Levrek takıldı. İle 7 kilo ağırlığında ki iki levreğin kilosu 140 liradan satışa çıkarıldı. Karadeniz Levreği, yağsız olmasına rağmen çok lezzetli ve yumuşak etiyle, pek çok balık tutkununun tercihi oluyor.

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