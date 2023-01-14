Kilosu 250 liradan tezgahta yerini aldı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçıların ağlarına 5 kiloluk kırlangıç balığı takıldı. Çorbası, buğulaması ve şişi çok lezzetli olan kırlangıç balığının kilosu 250 liradan satışa çıktı.

Karadeniz'de ağlara takılan ve renkli görüntüsüyle ilgi çeken kırlangıç balığı, tezgahta satışa çıktı. 5 kilo ağırlığındaki kırlangıç balığının kilosu ise 250 liradan satılıyor.

Balıkçı Nejdet Güler, "Fiyatının yüksek olması nedeniyle kırlangıç balıklarını genellikle otel ve restoranlar tercih ediyor. İl dışına da gönderdiğimiz oluyor. Bu balığın çorbası, buğulaması ve şişi çok lezzetli oluyor" ifadelerini kullandı.

Kırlangıç balığı, tezgahlarda büyüklüğüyle ve değişik yapısıyla vatandaşların da büyük ilgisini çekiyor.