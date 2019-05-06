Kimlik kartı için ayaklarına gidiyorlar

C. Kimlik Kartı başvurularını Gezici Kayıt Terminali ile aldı. Gezici Kayıt Terminali cihazı hasta ve yatalak durumda olan vatandaşlara Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Başvurularını alma noktasında hizmet veriyor.

İl ve İlçe Nüfus Müdürlüklerine gelemeyecek kadar hasta ve yatalak durumda olan vatandaşların, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Başvurularını almak amacıyla Gezici Kayıt Terminali cihazı devreye girdi. Bilgisayar, tarayıcı ve kameradan oluşan mobil cihaz kullanılarak ikamet adreslerinde başvurular kayda geçebiliyor.

Düzce Valiliği'nin onayı ile Merkez İlçe ve bağlı ilçe Nüfus Müdürlüklerinde bulunan Gezici Kayıt Terminallerinin kurulumu gerçekleştirildi. İlçe Nüfus Müdürlüklerinde görevli personellere cihazın nasıl kullanılacağı anlatıldı. İl Merkezinden teknik personel görevlendirilmesi de yapıldı. Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü tarafından Hilmi Çilingir Huzurevine gidilerek, Gezici Kayıt Terminali ile 3 kişinin T.C. Kimlik Kartı başvuruları alındı.

Düzce Valiliği tarafından yayınlanan bilgi notunda Gezici Kayıt Terminali ile T.C. Kimlik Kartı başvurularının alınabilmesi için yapılacak işlemler şöyle sıralandı: “Hasta veya yakınının resmi talebini takiben Valilik onayı ile kimlik numarasına göre, başvurusu alınacak kişilere ait kimlik bilgileri MERNİS veri tabanından Gezici Kayıt Terminaline yüklenmektedir. İlgililer tarafından T.C. Kimlik numarası ile anlaşmalı Bankalara, Vergi Dairelerine veya PTT Şubelerine T.C.K.K. Bedelinin ödenmesi gerekir. Ayrıca başvurusu alınacak şahsın Nüfus Cüzdanı, Nüfus Cüzdanı yoksa Kimlik yerine geçen sürücü belgesi, geçerli pasaport, aile cüzdanı vb. belgelerden birisinin ibraz edilmesi gerekir. Bu belgelerden birisinin ibraz edilememesi halinde, başvurusu alınacak kişinin anne, baba, eş, ergin kardeş ya da ergin çocuğunun birlikte beyanda bulunması şarttır.”