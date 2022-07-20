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Kimyasal madde hastanelik etti

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Gümüşova ilçesinde iplik fabrikasında kimyasal madde ile temas eden işçilerde kimyasal yanığı oluştu.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Gümüşova ilçesinde iplik fabrikasında kimyasal madde ile temas eden işçilerde kimyasal yanığı oluştu. Yaralı işçi sayısının 2 olduğu öğrenildi.


Olay, Gümüşova ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nden bulunan bir iplik fabrikasında sabah saatlerinde meydana geldi. Kemal Ö. (41) ile Mehmet Ali Ö. (24) çalıştıkları sırada kimyasal maddeye temas ettiler. Çalışanlardan Kemal Ö.'nün kol, yüz ve başında temas yanığı oluşurken, Mehmet Ali Ö.'nün el, sırt ve omzunda temas yanığı oluştu.


Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan işçilerin tedavileri sürüyor.

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