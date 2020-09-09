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Kıraathaneler aslına dönüyor

Gençlik ve Spor Bakanlığınca uygulanan "Kıraathaneler Aslına Dönüyor Projesi" kapsamında Çilimli Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı Çilimli Gençlik Merkezindeki gönüllü gençler tarafından kıraathanelerde kitap okuma etkinlikleri düzenleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca uygulanan "Kıraathaneler Aslına Dönüyor Projesi" kapsamında Çilimli Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı Çilimli Gençlik Merkezindeki gönüllü gençler tarafından kıraathanelerde kitap okuma etkinlikleri düzenleniyor.


Çilimli Gençlik Merkezi Gönüllü gençleri, proje kapsamında gittikleri kıraathanelerde kitap okuyarak, bu konuda farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Çilimli Gençlik Merkezi sorumlusu Mahmut Kır "Geçmişte kıraathanelerin edebiyat, tarih, din ve hayat üzerine konuşmaların yapıldığı, kitap okunduğu yerlerdi. Zamanla kıraathanelerin bu işlevinden uzaklaşarak sadece oyun oynanılan mekanlara dönüştüğünü" dile getirdi. Kır, "Amacımız Çilimli 'deki kıraathanelerin kitap okunan yerlere dönüşmesini sağlamak. Kıraathanelerde oyun oynayan insanların yanında oturup kitap okuyup, satranç oynayarak farkındalık oluşturuyoruz" dedi.


Projeye Çilimli Kaymakamı Onur Şan, Çilimli Belediye Başkanı Muhsin Yavuz, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Gülay Ercan, Çilimli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mahmut Kır katıldı.

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