Kırık ayakla çıktığı finali kazandı

Düzce Goldfit 81 Düzce Spor Kulübü adına yarışan Milli Muaythai sporcusu Hasan Çetin, İstanbul'da yapılan Muayhai Süperlig karşılaşmasında Nejat Derin ile mücadele etti. Avcılar Yahya Kemal Beyatlı Spor Salonunda yapılan karşılaşma 81 kilogramda ringe çıkan Hasan Çetin ve rakibi Nejat Derin yaptıkları 8'er karşılaşmanın ardından final mücadelesi verdi. Nejat Deri'in raund vermeden 3-0 gibi skorla yenen Hasan Çetin, şampiyonluğa ulaştı.

Hasan Çetin aldığı şampiyonlukla birlikte Şubat Ayında yapılacak olan Avrupa Muaythai Şampiyonasına gitme hakkını kazandı.

Kırık ayakla ringe çıktı

Maçtan 2 gün önce sıkı antrenman programı uygulayan Hasan Çetin, ayak tarak kemiğini kırdı. Maça alçılarını söktürerek çıkan maçı da kırık ayağıyla kazandı. Maç sonunda açıklama yapan Hasan Çetin'in antrenörü Muhammet Bişgin; “Sporcumuzun bu denli büyük zaferleri şehrimize ve ülkemize kazandırmasından dolayı mutluyuz, Maçtan iki gün önce ayağı kırılmıştı ama sporcumuz pes etmeyip maça katılmaya mücadelesini bırakmayıp şehrimize büyük bir şampiyonluk getirmiştir. Kendisine teşekkür ederim” dedi.