Kırım Türkleri kültür ve eğitim merkezinin temeli atıldı

Faruk Özlü, Kırım Türkleri Kültür ve Eğitim Merkezinin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, “Biz Kırım'a karşı manevi bir bağ hissediyoruz. O yüzden Düzce'de yaşayan Kırımlı kardeşlerimiz için bir merkez inşa ediyoruz” dedi.

Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün Kırım Türklerinin Lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ile görüşmesi esnasında verdiği Kırım Türkleri Parkı sözü yerine getirildi. Özlü'nün talimatı ile başlayan çalışmaların ardından Kırım Türkleri Kültür ve Eğitim Merkezinin temeli bugün düzenlenen törenle atıldı. Nusrettin Mahallesinde gerçekleştirilen tören geniş katılımla yapıldı.

Mehter takımı söylediği marşlar ile törene gelenlerin manevi duygularını coştururken, Düzce Kırım Türkleri Derneği Başkanı Burhan Tutkun kürsüye gelerek, gerçekleştirilen temel atma töreninde emeği geçen başta Faruk Özlü olmak üzere tüm kesimlere teşekkürlerini iletti.

Uzun zamandır hayl edilen proje hayata geçti

Başkan Faruk Özlü, uzun zamandır yapmayı hayal ettikleri projenin temelini attıklarını belirterek “İnşallah çok kısa sürede hayata geçireceğiz. Kırım Türklerinin lideri var Mustafa Cemiloğlu. Bundan iki sene önce o zamanki dernek başkanımız Osman Bey beni İstanbul'daki bir konferansa davet etti. Orada konuşurken onun adını bir parka bir caddeye verme konusunu konuştuk. O toplantıda bir parka adını vereceğimizi söyledim” dedi.

Sürece dair kısa değerlendirmede bulunan Özlü, “Nusrettin Mahallesi Kırım'dan gelen ilk yerleşimcilerin oturdukları mahalle. Bugün burada inşa etmekte olduğumuz Kırım Türkleri Kültür ve Eğitim Merkezi bizim tarihimizle olan bağlarımızı genç kuşaklara aktarma bakımından önemli. Türkiye anavatan. Kuzeyinde Kırım güneyinde Kıbrıs, jeopolitik olarak son derece önemli iki noktadır. Kıbrıs'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti var. Kırım ise Rusya tarafından işgal edilmiş durumda. Türkiye olarak tanımadık, tanımıyoruz da. Biz Kırım'a karşı manevi bir bağ hissediyoruz. O yüzden Düzce'de yaşayan Kırımlı kardeşlerimiz için bir merkez inşa ediyoruz. Mimarisi çok özel. Çok kısa sürede bitireceğiz. Düzce'mize hayırlı olmasını diliyorum. Belediye olarak kendi bütçemizle yapıyoruz. Burası çok büyük bir yer değil ama yanında camimiz var yanında da kültür merkezi çok yakışacak. Burada Mustafa Aga'nın bir büstü olacak. Üniversitemizden bir hocamız büstü hazırlıyor. Park bittiği zaman Mustafa Aga'yı da buraya çağıracağız” ifadelerinde bulundu.

Tören, Düzce Kırım Türkleri Derneği Burhan Tutkun'un Başkan Faruk Özlü'ye çiçek takdimi, toplu fotoğraf çekimi ve protokol üyelerinin temel atmak için butona basmasının ardından sona erdi.