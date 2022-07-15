İhlas Haber Ajansı

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Kırmızı ışıkta geçenler drona takıldı

Düzce’de Jandarma Trafik Müdürlüğü ekipleri, dron ile yaptığı kırmızı ışık denetiminde 2 araç sürücüne 623 lira tutarında idari işlem uyguladı.

Düzce'de Jandarma Trafik Müdürlüğü ekipleri, dron ile yaptığı kırmızı ışık denetiminde 2 araç sürücüne 623 lira tutarında idari işlem uyguladı.


Düzce Jandarma Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Gümüşova OSB yolu ve Beyköy yolu güzergahlarında dron ile trafik denetimi yapıldı.


Uygulama sırasında trafik kuralı ihlali yaptığı tespit edilen iki araç sürücüne 623 lira tutarında idari işlem cezai yapıldı.

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