Kırmızı renge dönen Düzce'de 83 bin 910 kişi aşılandı

Kırmızı olan Düzce'de il genelinde toplamda 83 bin 910 kişiye Covid-19 aşısı uygulandı.

Korona virüs vaka artışının yükselmesiyle birlikte Düzce'nin de aralarında bulunduğu 58 il çok yüksek riskli iller grubunda yer alarak haritada kırmızı renge döndü. Vaka artışlarıyla birlikte aşılanma hızında da artış görüldü. Buna göre aşı uygulamasının başladığı 25 Ocak'tan bu zamana kadar Düzce'de toplam 47 bin 887 kişiye 1. doz Covid-19 aşısı yapıldı. Düzce'de ayrıca 36 bin 23 kişiye de 2. doz Covid-19 aşısı yapıldı. İl genelinde toplamda 83 bin 910 kişiye Covid-19 aşısı uygulandı. Aşılama süreci devam ediyor.

Çevre illerden Bolu'da toplamda 93 bin 658, Zonguldak'ta 158 bin 934, Sakarya'da 211 bin 333 kişi aşılandı.