Kış gelmeden çalışmalar hız kazandı

Cumayeri Belediyesi kış öncesi çalışmaları hız verdi. Yaz aylarında alt yapı çalışmalarına hız veren ekipler kış öncesi de alt yapısı tamamlanan bölgelerde asfaltlama sürüyor.

Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, Başkan Yardımcısı Ahmet Akdeniz ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Koloğlu, “Dokuzdeğirmen Köyü bağlantı yolumuzun asfalt öncesi plent miks temel serim çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Önemli bir yolumuz ve kısa sürede de asflatı serilecek” dedi.