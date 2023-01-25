Kış okulu uygulaması başladı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bu yıl ilk kez kış okulu uygulamasını başlattı. Eğlenceli ve yenilikçi öğrenme yaklaşımlarını içeren ücretsiz kurslara çocuklar ilgi gösterdi.

Milli Eğitim Bakanlığı, yaz okullarının ardından bu yıl ilk kez yarıyıl tatilinde de bilim, sanat, matematik ve İngilizce olmak üzere 4 alanda, eğlenceli ve yenilikçi öğrenme yaklaşımlarını içeren ücretsiz kurslar için hazırlıklarını tamamladı. Bu yıl ilk kez kış döneminde de uygulanacak ücretsiz kurslar, 21 Ocak'ta başladı ve 5 Şubat Pazar gününe kadar devam edecek.

Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) destekleme ve yetiştirme kurslarında bilim ve sanat alanlarında her bir atölye programı, günlük en fazla 4 saat olmak üzere toplam 16 saat olarak planlandı. Bir öğrenci, en fazla 2 farklı atölye veya ders grubundan BİLSEM destekleme ve yetiştirme kursuna devam edebiliyor ve haftalık 16, toplam 32 saat atölyelere katılabiliyor.

Öğrenciler ve öğretmenler, bulundukları illerde açılan kurslardan yararlanabiliyorlar.

Bakanlığın hazırlamış olduğu "Kış Okulu" uygulaması Düzce'de de faaliyete geçti. Bahçeşehir Bilim ve Sanat Merkezi ve Düzce Bilim Sanat Merkezimizde toplamda 349 öğrenci Kış Okulu uygulamasına katıldı.

Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç, Kış Okulu uygulaması dahilinde Düzce Bilim ve Sanat Merkezini ziyaret etti. Ziyaretlerinde atölyeleri gezen Kırbaç, öğrencilerimizle bir süre sohbet ederek, heyecanlarına ortak oldu.