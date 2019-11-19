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Kış öncesi Akçakoca'da yol çalışmaları hız kazandı

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde yaklaşan kış ayları öncesi halkın yoğunlukla kullandığı cadde ve sokaklar da iyileştirme çalışmaları tamamlanacak.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaklaşan kış ayları öncesi halkın yoğunlukla kullandığı cadde ve sokaklar da iyileştirme çalışmaları tamamlanacak. Ekipler ilçede dört koldan çalışma yürütüyor.


Akçakoca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlık ekipler kış ayları gelmeden kentteki bozuk yolların tamir ve bakımını yapacak. Ekipler, sahada hummalı bir şekilde çalışırken Akçakoca Belediyesi Fen işleri Müdürü Yasin Efe, "Belediye başkanımız Okan Yanmaz'ın talimatı ile bozuk yolların onarılması ve iyileştirmesi çalışmaları son hız devam ediyor. Belediye imkanları dahilinde yaptığımız program çerçevesinde öncelikle insanların yoğun kullandığı bölgelerdeki yol onarım çalışmaları yapılacak. Daha sonra ara sokaklardaki çalışmalar devam edecek. Ayrıca 18 Temmuz 2019'da meydana gelen sel felaketinin izlerinin silinmesine kısıtlı imkanlarımız ile devam edilmekte. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Parkının onarımı ve tekrardan hizmete açılması için bu hafta itibari ile çalışmalara başlanacak olup yılbaşından itibaren tekrar hizmete alınması planlanmaktadır" ifadelerinde bulundu.

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