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Kış öncesi hatlar yenileniyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü Fevzi Çakmak Mahallesinde yağmur suyu ana kolektör hattını genişleterek olası taşkınların önüne geçmeyi planlıyor.


Fevzi Çakmak Mahallesinde yağmur suyu hattı döşeme çalışması yapan Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, mahalledeki yağmur suyu ana hat kolektörünü 600 mm çapındaki hattı yeniliyor. Soğancı ve yan yollardan gelen yağmur sularının şehir merkezine kadar olan hatları şişirmesinin önüne geçmek için 700 metre uzunluğundaki çalışma alanında sabah saatlerinden itibaren çalışmaya başlayan ekipler, kısa sürede çalışmayı tamamlayıp sorunu çözmeyi hedefliyor. Çalışmalar sona erdiğinde bölgede yaşanacak olası şiddetli yağışlarda ev ve iş yerleri su baskınına maruz kalmayacak ve hat şişmesi nedeniyle oluşan kötü koku ortadan kalkmış olacak.

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