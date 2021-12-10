İhlas Haber Ajansı

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Kış öncesi Karayolları hazırlıkları tamamladı

DÜZCE (İHA) – Düzce’de kış tedbirleri kapsamında her yıl düzenli olarak Karayolları ekiplerince çalışmalar yapılıyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de kış tedbirleri kapsamında her yıl düzenli olarak Karayolları ekiplerince çalışmalar yapılıyor. Bu kapsamda kar yağışı öncesinde Vali Cevdet Atay, Karayollarını ziyaret etti.


Düzce'de geçtiğimiz yıllarda yağan kar yağışı sonrasında bazı yollar kapanmış, Karayolları ve Düzce Valiliği'nin çalışmaları ile yollar trafiğe açılmıştı. Bu yılda aynı sorunlar yaşanmaması adına Vali Cevdet Atay işi sıkı tutuyor. Kış tedbirleri kapsamında trafik güvenliğinin olumsuz etkilenmesini önlemek için Karayollarını ziyaret etti. Meydana gelebilecek olumsuzluklara müdahale edecek olan ekiplere Vali Atay, işlerin kolaylıklar diledi.

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