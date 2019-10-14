Kışa hazırlık sürüyor

Düzce Belediyesi bitki bakım ve budama çalışmalarına Konuralp'te devam ediyor.

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler sonbahar dönemi ile birlikte büyük gövdeli ağaçlar başta olmak üzere budama ve bakım çalışmalarına ağırlık vermeye başladı. Kış dönemi yaklaşırken tehlike oluşturan ve yaşlanan ağaçlarda budama yapan ekipler, özellikle Konuralp bölgesi ve ara sokaklarında çalışma yaptı. Ağaçların sağlıklı gelişmeye devam etmesi açısından büyük önem taşıyan budama çalışmaları muhtelif mahallelerde sürdürülecek.