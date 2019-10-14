İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kışa hazırlık sürüyor

Düzce Belediyesi bitki bakım ve budama çalışmalarına Konuralp’te devam ediyor.

Düzce Belediyesi bitki bakım ve budama çalışmalarına Konuralp'te devam ediyor.


Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler sonbahar dönemi ile birlikte büyük gövdeli ağaçlar başta olmak üzere budama ve bakım çalışmalarına ağırlık vermeye başladı. Kış dönemi yaklaşırken tehlike oluşturan ve yaşlanan ağaçlarda budama yapan ekipler, özellikle Konuralp bölgesi ve ara sokaklarında çalışma yaptı. Ağaçların sağlıklı gelişmeye devam etmesi açısından büyük önem taşıyan budama çalışmaları muhtelif mahallelerde sürdürülecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.