Kışında köylerde asfaltlama sürüyor

DÜZCE (İHA) – Düzce'de köy yollarında asfaltlama çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Düzce İl Özel İdaresi tarafından 2023 yılı yatırım programına dahil edilen köy yollarında asfaltlama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Ekipler son olarak Aydınpınar Köyü'nün ana caddelerinde oluşturduğu asfaltlamanın yanı sıra mahallelerinde de asfaltlama çalışmalarına başladı. Asfaltlanmayan sokak bırakmayı düşünmeyen Düzce İl Özel İdaresi ekipleri hava şartlarının elverdiği ölçüde çalışmalara devam edecek.