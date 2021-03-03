Kısıtlamada 2 genç kız ile 2 erkek arasında çıkan tartışma karakolda bitti

DÜZCE(İHA) – Düzce'de 2 genç kız ile 2 erkek arasında iddialara göre sözlü tartışma çıktı. Sözlü tartışma sonrasında bir genç kız sinir krizi geçirirken, olayda 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, Burhaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre M.D., A.A., V.D. ve M.Y. Gürcü Osman Camii mevkiinde bir anda sözlü tartışmaya başladı. Genç kadınlardan M.D. sinir krizi geçirmeye başladı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler M.D.'nin yerde baygın bir şekilde yattığını görünce bölgeye 112 Acil Sağlık ekibi istendi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen sağlık ekipleri, sinir krizi geçirerek bayıldığı belirlenen M.D.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulansa bindirildiği esnada M.D. tekrar sinir krizleri geçirince arkadaşı A.A.'nın telkinleri ile tekrar sakinleşti. M.D. daha sonra Düzce Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Arkadaşı hastaneye kaldırılan A.A., olayda adı geçen V.D. ve M.Y.'den şikayetçi olduğunu belirtirken, V.D. kendilerini görüntüleyen gazetecilere saldırmak isterken taşkınlık çıkarttı. V.D. ve M.Y. gözaltına alınarak karakola götürülürken, A.A.'da karakola götürülmek istendiği esnada taşkınlık çıkarttı. Çantasından demir kolye ve bıçak atan A.A.'da polis ekiplerince gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.