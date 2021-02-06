Kısıtlamada ehliyet sınavı heyecanı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de hafta sonu kısıtlamasından muaf tutulan 230 sürücü adayı, sınav heyecanı yaşadı.

Korona virüs sebebiyle uzun bir süre uygulanmayan direksiyon sınavları, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge sonrası yeniden yapılmaya başlandı. Alınan önlemler sonrasında başlayan direksiyon sınavlarında sürücü adayları kısıtlamada sınav heyecanı yaşadı. Direksiyon derslerinde başarılı olan aday sürücüler, cumartesi ve pazar günleri uygulamalı direksiyon sınavlarına girdi. Düzce'de 230 sürücü adayı Bahçeşehir Bağlantı yolu ve Cumhuriyet Mahallesi'nde eğitime girdi. 35 dakikalık parkur süreçlerine başlayan adaylar hata yapması durumunda araçtan indirilip sınavları sonlandırılarak, direksiyon sınavından kaldı. Parkuru hatasız sonlandıranlar ise başarılı bulundu.