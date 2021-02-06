İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kısıtlamada ehliyet sınavı heyecanı

DÜZCE(İHA) – Düzce’de hafta sonu kısıtlamasından muaf tutulan 230 sürücü adayı, sınav heyecanı yaşadı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de hafta sonu kısıtlamasından muaf tutulan 230 sürücü adayı, sınav heyecanı yaşadı.


Korona virüs sebebiyle uzun bir süre uygulanmayan direksiyon sınavları, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge sonrası yeniden yapılmaya başlandı. Alınan önlemler sonrasında başlayan direksiyon sınavlarında sürücü adayları kısıtlamada sınav heyecanı yaşadı. Direksiyon derslerinde başarılı olan aday sürücüler, cumartesi ve pazar günleri uygulamalı direksiyon sınavlarına girdi. Düzce'de 230 sürücü adayı Bahçeşehir Bağlantı yolu ve Cumhuriyet Mahallesi'nde eğitime girdi. 35 dakikalık parkur süreçlerine başlayan adaylar hata yapması durumunda araçtan indirilip sınavları sonlandırılarak, direksiyon sınavından kaldı. Parkuru hatasız sonlandıranlar ise başarılı bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.