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Kısıtlamada patates servisine çıktı, cezadan kurtulamadı

DÜZCE (İHA) – Düzce’de sokağa çıkma kısıtlamasında aracıyla evlere patates servisi yaptığını söyleyen şahıs izin belgesi olmadığı için ceza yemekten kurtulamadı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de sokağa çıkma kısıtlamasında aracıyla evlere patates servisi yaptığını söyleyen şahıs izin belgesi olmadığı için ceza yemekten kurtulamadı.



Düzce'de korona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla beraber polis ekipleri sokaklarda, kısıtlamayı ihlal eden vatandaşlara karşı uygulama yaptı. Valilik önünde durdurdukları patates çuvalları yüklü kamyoneti durduran ekipler, kamyonet sürücüsüne izin belgesi sordu. İzin belgesi olmayan şahıs uzun süre polislere dil döktü ve evlere patates servisi yaptığını söyledi. Sürücü bütün bahanelerine rağmen sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 TL ceza yemekten kurtulamadı.

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