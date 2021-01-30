Kısıtlamada pompalı tüfeklerle yakalandı

Tüfeklere el konulurken, şahsa cezai işlem uygulandı.

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri de denetimlerini sürdürüyor. Ekipler kent merkezinde bir çok noktada gerçekleştirdiği denetimler esnasında Asayiş ekipleri bir aracı şüphe üzerine durdu. Yapılan kontrollerde araç sürücüsün B.G.'nin sokağa çıkma kısıtlamasında izinsiz olduğu tespit edildi. Araç içerisinde yapılan kontrollerde 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Ayrıca bu tüfeklerde kullanılan mermilerde ele geçirildi. Şahsa sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı için 3 bin 469 lira para cezası uygulanırken, tüfeklere ve mermilere el konuldu. Şahsa ruhsatsız tüfek bulundurması suçundan da adli işlem başlatıldı.