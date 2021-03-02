Kısıtlamalara uymayan 43 kişiye 149 bin TL ceza kesildi

Düzce'de hafta sonu uygulanan kısıtlamaya uymayan 43 kişiye 149 bin 167 TL cezai işlem uygulandı.

Düzce'de korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 56 saat boyunca kent sessizliğe büründü. Yasakla birlikte İl Emniyet Müdürlüğü ve İl jandarma Komutanlığına bağlı ekipler sabit noktalar, mahalle ve işlek caddelerde uygulama başlattı. Ekip araçlarıyla ve yaya olarak yapılan kontrollerde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri tespit edilen 43 kişiye 149 bin 167 lira idari para cezası uyguladı.