Kısıtlamaya uymayan 13 kişiye 40 bin 950 lira ceza kesildi

Düzce'de Korona Virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında kurallara aykırı davranan 13 kişiye toplamda 40 bin 950 lira cezai işlem uygulandı.

Düzce'de, korona virüs salgını nedeniyle hafta sonu getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 226 polis kentin çeşitli noktalarında denetim yaptı. Yapılan denetimler kapsamında yasağın başladığı saatlerde sokakta olan vatandaşlar ve sürücüler tek tek kontrol edildi. Gerekli belgeleri olan vatandaşlara evlerine ya da işyerlerine gitmelerine izin verilirken, kurallara uymadıkları belirlenen kişilere idari para cezası uygulandı.

Hafta sonu yapılan denetimlerde 13 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde dışarıda olması nedeniyle toplam 40 bin 950 lira idari para cezası uygulandı. Yasak kapsamında 1 işyerine ise saat 20.00'den sonra faaliyetine devam ettiği gerekçesiyle ceza kesildi.