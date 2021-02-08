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Kısıtlamaya uymayanlar cezadan kaçamadılar

DÜZCE(İHA) – Düzce’de hafta sonu boyunca uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 29 kişiye, 101 bin 250 lira idari para cezası uygulandı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de hafta sonu boyunca uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 29 kişiye, 101 bin 250 lira idari para cezası uygulandı.


Düzce'de, korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 56 saat boyunca kent sessizliğe büründü. Yasakla birlikte İl Emniyet Müdürlüğü ve İl jandarma Komutanlığına bağlı ekipler sabit noktalar, mahalle ve işlek caddelerde uygulama başlattı. Ekip araçlarıyla ve yaya olarak yapılan kontrollerde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri tespit edilen 29 kişiye 101 bin 250 lira idari para cezası uyguladı.

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