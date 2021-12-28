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Kitap atölyeleri yurtlarda devam ediyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne bağlı kız yurtlarında oluşturulan kitap atölyeleri aralıksız bir şekilde devam ediyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne bağlı kız yurtlarında oluşturulan kitap atölyeleri aralıksız bir şekilde devam ediyor.


Düzce Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrencilere konaklama imkanı sunan Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne bağlı yurtlarda oluşturulan Kitap Atölyeleri çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Konuralp Kız Öğrenci Yurdu ile Zahidül Kevseri Kız öğrenci yurdunda bulunan kitap atölyelerinde öğrenciler hem kitap okuyor hem de bir arada vakit geçiriyor. Atölyelerde okunan kitaplar daha sonra yurt müdürlükleri tarafından kontrol edilerek yenileri ile değiştiriliyor. Her iki yurtta da atölyeye katılan öğrenci sayısının her geçen gün arttığı belirtildi.

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