Kitap kurdu adaylarına selam

DÜZCE(İHA) – TÜGVA tarafından düzenlenen Ortaokul Kitap Kurdu yarışması ile ilgili Düzce'de 32 okulda 4 bin öğrenciye ulaşıldı.

Türkiye Gençlik Vakfı tarafından geleneksel olarak düzenlenen Ortaokul Kitap Kurdu Yarışmasının tanıtımı Türkiye genelinde ‘Selam Ver!' farkındalık çalışması gerçekleştirildi.

Ortaokulları ziyaret ederek ‘bugünün küçüklerine, yarının büyüklerine' selam veren Türkiye Gençlik Vakfı mensupları, ortaokul öğrencilerini yarışma hakkında bilgilendirdi. Yarışma ile ilgili gerekli bilgilerin bulunduğu broşürler de okul yönetimlerine teslim edildi.

Türkiye Gençlik Vakfı Düzce Temsilciliği Yönetim Kurulu Üyeleri ve Gönüllüleri de İl Temsilcisi Ersoy Mutlu ve TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Enes Kayabaşı beraberinde Düzce'de ‘Selam Ver!' etkinliğini gerçekleştirdiler. ‘Selam Ver!' etkinliği Düzce'de 32 okulda yaklaşık 4 bin öğrenciye selam verildi ve bu öğrenciler Ortaokul Kitap Kurdu yarışması hakkında bilgilendirildi.

Ersoy Mutlu, ziyaretleri esnasında çok olumlu tepkiler aldıklarını ve hem öğrenciler hem de danışmanlar için ödüllerin bulunduğu Ortaokul Kitap Kurdu Yarışmasına bu yıl çok daha fazla sayıda bir katılımın sağlanacağına inandıklarını belirtti. Türkiye yüzyılının gençlerinin rekabetlerinin hep dostane ve rekabet ettikleri alanların da özellikle bilim, ilim olacağını ifade eden Mutlu, gençlerin gelişimlerine katkıda bulunmak için çalışmalarına devam edeceklerini bildirdi.

TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Enes Kayabaşı ve İl Temsilcisi Ersoy Mutlu beraberindeki ekibin gençlik projeleri ile ilgili olmak üzere Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı'yı da ziyaret ettiler.