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Kitap okuma halkası bu sefer online düzenlendi

DÜZCE (İHA) – Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın her ay gerçekleştirdiği Kitap okuma halkaları Düzce’de bu sefer online olarak düzenlendi.

DÜZCE (İHA) – Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın her ay gerçekleştirdiği Kitap okuma halkaları Düzce'de bu sefer online olarak düzenlendi.


Gençlik ve Spor Bakanlığı her ay bir kitabın kritiğini yaparak öğrencilerin kitap konusunda bilgilendirilmesini sağlıyor. Korona virüs nedeni ile bu ay ki kitap okuma halkası Düzce Gençlik Merkezi liderleri tarafından online olarak düzenlendi. Düzce Üniversitesi grubu ile online olarak gerçekleştirilen kitap kritiğinin ilerleyen zamanlarda da online olması planlanıyor.

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