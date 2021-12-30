İhlas Haber Ajansı

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Kitap okuma halkası genişliyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik Merkezi’nden yapılan açıklamada, öğrencilere yönelik başlatılan kitap okuma halkasının her geçen gün genişlediği belirtilerek, katılmak isteyenler ise merkeze davet edildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik Merkezi'nden yapılan açıklamada, öğrencilere yönelik başlatılan kitap okuma halkasının her geçen gün genişlediği belirtilerek, katılmak isteyenler ise merkeze davet edildi.


Düzce'de gençlere yönelik çeşitli çalışmalar gerçekleştiren Düzce Gençlik Merkezi, kitap okuma halkası oluşturdu. Her geçen gün Kitap okuma halkasını genişleten merkez, katılımcı gençlere belirlenen süre içerisinde bir kitap veriyor. Bu kapsamda Düzce Gençlik Merkezi'nden yapılan açıklamada, kitap halkasına katılmak isteyen öğrenciler merkeze davet edildi.

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