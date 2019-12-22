Kitap okuyarak fark?ndal?k yapt?lar

D?zce ?niversitesi'nde ??renim g?ren Toplum G?n?ll?leri Vakf?'n?n ?niversite toplulu?u ??rencileri de?i?ik bir etkinli?e imza att?. ??renciler, her hafta farkl? bir yerde bulu?arak ?a?k?n bak??lar alt?nda kitap okuyarak kitap okuma al??kanl??? kazand?rmaya ?al???yor.

D?zce'de ??renim g?ren D?zce ?niversitesi Toplum G?n?ll?leri ??renci toplulu?u ?yesi gen?ler de?i?ik etkinliklerle ad?ndan s?z ettiriyor. T?rkiye Toplum G?n?ll?leri Vakf? ?yesi olan ??renciler, An?t Park'ta toplanarak kitap okudu. Her hafta farkl? bir alanda toplanan ??renciler, insanlarda fark?ndal?k olu?turmaya ?al???yor. ??rencileri g?ren baz? vatanda?lar da kitap okurken baz? vatanda?lar ise ?a?k?n bak??larla ??rencilerin yan?ndan ge?iyor.

Yapt?klar? etkinlik hakk?nda a??klamalarda bulunan D?zce ?niversitesi ?n?aat M?hendisi ??rencisi Abdullah Song?z; ?Biz Toplum G?n?ll?leri Vakf?'n?n D?zce ?rg?tlenmesi olarak D?zce halk? i?in yerelde kitap okuma fark?ndal??? olu?turmak istiyoruz. Onlar? da bizimle birlikte okumak i?in te?vik etmeye ?al???yoruz. Her hafta ba?ka bir yerde fark?ndal?k olu?turmaya ?al???yoruz. Bizi g?r?p te kitap okumak isteyenler oluyor. Az ?nce de bir amca gelerek kitap okuma etkinli?ine kat?ld?. ?ocuklar da annelerine babalar?na ne yap?yorlar diye sorup yan?m?za geliyorlar. Kitap okumak istiyorlar. Her hafta farkl? yerde yaparak insanlar? aram?za ?ekmeye ?al???yoruz. Bulu?tu?umuz yerde birka? saat i?inde kitap okuma etkinli?ini sonland?r?yoruz? dedi.