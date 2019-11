Kıyasıya mücadele ettiler

Düzce'de 29 Ekim Cumhuriyet Kupası satranç turnuvası yapıldı.

Düzce Gençlik Merkezi Salonu'nda 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılan Cumhuriyet Kupası Satranç Turnuvası yoğun ilgi gördü. A kategorisinde; Çağrıcan Subaşı birinci, Canberk Giray ikinci, Arda Sözat üçüncü. B kategorisinde; Cevdet Can Çetin birinci, Egemen Korkmaz ikinci, Çağla Nehir Subaşı üçüncü. C Kategorisinde; Arda Cemal Gül birinci, İzzet Altaş ikinci, Mehmet Deniz İnce üçüncü. D Kategorisinde; ise Doğa Dönmez birinci, Zeynep Can ikinci ve Hayrettin Umut Yılmaz üçüncü oldu.

Derece giren sporculara ödüllerini Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı takdim etti.