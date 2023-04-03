Kıyasıya mücadele ettiler

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları Küçükler Voleybol müsabakaları tamamlandı. 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda yapılan müsabakalar sonunda Kızlarda; Hürriyet Ortaokulu birinci, Toki Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ikinci, Özel Su Damlası Ortaokulu üçüncü, İsmetpaşa Ortaokulu dördüncü oldu.

Erkeklerde ise İsmetpaşa Ortaokulu birinci, Osmangazi Ortaokulu ikinci, TOKİ Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu üçüncü ve Bilgi Ortaokulu dördüncü oldu.

Dereceye giren takımlara ödülleri yapılan ödül töreni ile takdim edildi.