İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kız arkadaşını kalbinden vurarak öldüren şahıs intihar etti

Düzce’de bir kişi kız arkadaşını kalbinden vurarak öldürdükten sonra kafasına ateş ederek intihar etti.

Düzce'de bir kişi kız arkadaşını kalbinden vurarak öldürdükten sonra kafasına ateş ederek intihar etti.



Olay, akşam saatlerinde Düzce'nin Bahçeşehir Bölgesi Çamlıevler Mahallesi 7. Cadde üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Kemal Anıl Şenol (30) isimli şahıs kız arkadaşının yaşadığı eve geldi. Evde bulunan kız arkadaşı Mahide Güneş Anıl'ın (25) kalbine ateş ederek öldürdü. Ardından da kendi kafasına ateş ederek intihar etti. Silah seslerini duyan apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Acil Sağlık ekipleri Mahide Güneş Anıl'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralandığını fark eden sağlık ekipleri yaralı Kemal Anıl Şenol'u ambulans ile Düzce Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma devam ediyor.


Düzce İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan'da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.