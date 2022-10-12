Kız Çocukları Günü unutulmadı

Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından Amatör Spor Haftası etkinliklerinde düzenlenen kurumlararası voleybol turnuvası iddialı maçlara sahne olmaya devam ederken, bazı takımlar ise yaptıkları jestlerle dikkat çekiyor. Son olarak 11 Ekim Salı akşamı Ceza İnfaz Kapalı takımı ile karşı karşıya gelen Düzce İŞ-KUR Müdürlüğü sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Etkisiz oyunuyla rakibine mağlup olan İŞ-KUR Müdürlüğü, açtığı pankartla dikkat çekti.

11 Ekim Kız Çocukları Günü nedeniyle sahaya üzerinde, "Bir kızı olmalı insanın. Düzce Kız Çocukları Günü kutlu olsun" yazılı pankartla çıkan İŞ-KUR Müdürlüğü, gönüllere taht kurdu.