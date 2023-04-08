İhlas Haber Ajansı

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Kız öğrencilere farkındalık eğitimi

DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlık Müdürlüğü, kanser hastalığına karşı toplumu bilinçlendirmek ve kanserde erken teşhisin önemine vurgu yapmak için farkındalık eğitimi düzenlendi.


Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı ekipleri 1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası etkinlikleri dahilinde kanser hastalığına karşı toplumu bilinçlendirmek ve kanserde erken teşhisin önemine vurgu yapmak amacıyla; Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi öğretmen ve öğrencilerine yönelik farkındalık eğitimi verildi.


Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) birimince düzenlenen eğitimde; KETEM Birim Sorumlusu Dr. Rabia Nurulzade tarafından kanserde erken teşhisin önemi, kanser türlerinin risk faktörleri, belirtileri, tanı ve tedavi yöntemleri, kanserden korunma yolları, sağlıklı yaşam konularında bilgilendirmelerde bulunuldu.

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