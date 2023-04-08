Kız öğrencilere farkındalık eğitimi

Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı ekipleri 1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası etkinlikleri dahilinde kanser hastalığına karşı toplumu bilinçlendirmek ve kanserde erken teşhisin önemine vurgu yapmak amacıyla; Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi öğretmen ve öğrencilerine yönelik farkındalık eğitimi verildi.

Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) birimince düzenlenen eğitimde; KETEM Birim Sorumlusu Dr. Rabia Nurulzade tarafından kanserde erken teşhisin önemi, kanser türlerinin risk faktörleri, belirtileri, tanı ve tedavi yöntemleri, kanserden korunma yolları, sağlıklı yaşam konularında bilgilendirmelerde bulunuldu.