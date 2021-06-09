Kız yurdunun bahçesi bakıma alındı

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı bulunan ve yeni binasına geçen Mahpeyker Kız Yurdu'nun bahçesinde bakım onarım çalışmaları yapılıyor.

Düzce'de Üniversite öğrencilerinin evi olan KYK yurtlarında bakım onarım çalışmaları hızlandırıldı. Eylül ayından itibaren yüz yüze eğitime geçilmesinin beklendiği Düzce'de ki yurtlar, bakıma alındı. Geçtiğimiz yıl yapımı tamamlanarak hizmete giren, fakat pandemi nedeni ile öğrencilerini ağırlayamayan Mahpeyker Kız yurdunun bahçesinde bakım onarım çalışmaları başlatıldı. Yurt personellerinin her biri tek tek uzayan otları kesim çalışmalarını yaparken, bir yandan da bahçede yeşillendirme ağaç dikimi çiçek dikimi çalışmaları da yapılıyor.