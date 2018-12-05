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Kızılay Başkanı Öztürk ve yönetimi konukevini ziyaret etti

Akçakoca Kızılay Şubesi, yaşlılar konuk evine yönetim kurulu ve bay ve bayan gönüllü üyeleriyle birlikte ziyarette bulundu.


Yaşlılar Konuk evi Müdürü Mustafa Çakır'ın hazır bulunduğu ziyarette Kızılay Şube başkanı Özkan Öztürk konukevi sakinlerine yapılan faaliyetlerle ilgili bilgi verdi sohbet ortamı oluşturdu. Şube başkanı açıklamasında konukevi sakinlerine, her geçen gün Kızılay kurumu olarak faaliyetlerini genişlettiklerini ve gönüllü üyeleriyle birlikte daha geniş alanda çalışma yürüttüklerini belirterek, konukevine sık sık uğrayıp güzel sohbetler ve etkinliklerde bulunacakları sözü verdi. Kurum müdürü Mustafa Çakır, 7 ay önce göreve gelen Kızılay başkanı Öztürk ve ekibinin Akçakoca'da önemli hizmetlerde bulunduğunu,sürekli olarak şube başkanıyla istişarede bulunduğunu sözlerine ekledi.

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