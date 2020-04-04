Kızılay çalışanı Korona virüsten hayatını kaybetti

DÜZCE (İHA) – Korona virüs salgını neden ile Düzce'de hastalığa yakalanan Türk Kızılay Batı Karadeniz Afet Yönetim Merkezi Müdürlüğü'nde Baş Aşçı olarak çalışan 46 yaşındaki Kabil Başar hayatını kaybetti.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkmasının ardından dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid-19) Pandemisi, Türkiye'de de yüzlerce kişiye bulaştı. Düzce'de de bir çok kişiye bulaşan hastalık sonrasında ilk ölüm gerçekleşti. Türk Kızılay Batı Karadeniz Afet Yönetim Merkezi Müdürlüğü personellerinden Kabil Başer, 1 hafta önce yapılan test sonucu Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. 2 gün önce taburcu edilmesi beklenirken, kronik rahatsızlıkları nedeni ile aniden yoğun bakıma alındı. 46 yaşındaki Kabil Başer bugün sabah saatlerinde Korona virüs (Covid-19) hastalığı ile hayatını kaybetti. Başer'in cenazesi Çankırı'nın Ortanca ilçesine defin edilmek üzere yola çıkartılırken, yakın çevresi Düzce İl Sağlık Müdürlüğü tarafından izole altına alındı.

Elazığ depreminde 30 gün baş aşçı olarak çalıştı

Hayatını Kaybeden Kabil Başer'in Elazığ'da meydana gelen deprem sonrasında bölgeye ilk giden ekiplerden birisi olduğu öğrenildi. 30 gün boyunca 'Halk aç' diyerek dinlenmeden 7/24 baş aşçı olarak çalışma sürdürmüştü.