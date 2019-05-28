Kızılay Düzce Şubesi Yığılca'da ramazan kolisi dağıttı

Türk Kızılay tarafından Ramazan ayında Hilal Olsun Türkiye sloganı ile başlatılan yardım çalışmaları Düzce'de devam ediyor. Kızılay Düzce Şubesi bağışçılardan gelen Ramazan Kolilerini gece gündüz demeden ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor.

Ramazan ayında Hilal Olsun Türkiye sloganı ile Türk Kızılay tarafından başlatılan yardım kampanyası çığ gibi büyüyor. Hem Düzce merkezde hem ilçelerde Ramazan kolisi dağıtımına devam eden Türk Kızılay Düzce Şubesi, Yığılca'da belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan Kolisi yardımı yaptı. Dağıtıma Şube Başkanı Halil Aydın ve Yönetim Kurulu üyesi Erdem Yamaç ile Kızılay gönüllüleri katılım sağladı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Şube Başkanı Halil Aydın, bağış yapan herkese teşekkür ederek “Dünya'nın 38 ülkesinde 40 noktada Türkiye'nin 81 ilinde yardım faaliyetlerimiz devam ediyor. Bu akşam Yığılca ilçemizde ihtiyaç sahibi ailelerimizin evlerini tek tek ziyaret ederek bağışçılarımız tarafından gönderilen kolilerin teslimini gerçekleştirdik. Ramazan Bayramına kadar tespit edilen ailelere bağışlarımız devam edecek. Böylelikle bağış yapmak isteyenlerin şubemize veya tüm bankaların internet ve mobil uygulamalarından Kızılayımıza bağış yapabilirler” dedi.