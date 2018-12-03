Kızılay heyetinden Başkan Dursun Ay'a ziyaret

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Kızılay Genel Sekreteri Hüseyin Can, Kızılay Düzce Şube Başkanı Halil Aydın, Genel Merkez Genel Müdür Yardımcısı ve Kızılay heyeti Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay'ı makamında ziyaret etti. Engelliler günü dolayısıyla yapılacak etkinlikler hakkında Başkan Ay'a bilgi veren heyet ‘Kan Vermeye Engel Yok' kampanyasına gösterilen ilgiden dolayı teşekkürlerini iletti. Başkan Ay da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek “belediyemiz engellilerin hayatını kolaylaştırmak için ne gerekiyorsa yapıyor, yapmaya da devam edecektir. Bizim için engelli engelsiz diye bir ayrım söz konusu değildir, her birey eşit şartlara, hak ve hürriyete sahip olmalıdır. Değerli milletvekilimiz ve Kızılay heyetine şahsıma ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.