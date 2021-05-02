Kızılay ihtiyaç sahiplerine 5 bin koli dağıtacak

Çalışmalarını sürdüren Kızılay ekipleri, sosyal yardımlaşma vakıfları ile muhtarlıklardan alınan listelere göre 5 günde 5 bin adet gıda kolisi ve kavurma etlerini, Düzce merkezi ve köylerdeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı hedefliyor. Bu kapsamda haneleri de ziyaret eden Kızılay Düzce Şubesi ekipleri ve gönüllüleri, çocuklara da çeşitli hediyeler veriyor.