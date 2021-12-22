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Kızılay öğrencilere tanıtılıyor

DÜZCE (İHA) – Kızılay Düzce Şubesi’nin başlattığı ‘Şenlendirme Projesi’ kapsamında okullarda Kızılay’ın tanıtım faaliyetleri devam ediyor.

DÜZCE (İHA) – Kızılay Düzce Şubesi'nin başlattığı ‘Şenlendirme Projesi' kapsamında okullarda Kızılay'ın tanıtım faaliyetleri devam ediyor. Ekipler son olarak 3 okul ziyaret ederek bilgilendirmelerde bulundu.


Kızılay Düzce Şubesi tarafından başlatılan ‘Şenlendirme' projesi kapsamında okul ziyaretleri aralıksız devam ediyor. Daha önce ziyaret edilen okullara ek olarak ekipler Cumhuriyet Anadolu Lisesi, Şıralık Vatan Ortaokulu ve Mehmet Zahid Kevseri İmam Hatip Ortaokulları'nı ziyaret ederek Korona virüs salgını ve Kızılay'ın insani yardım faaliyetleri ve yürüttüğü çalışmalar konusunda öğrencilere bilgilendirmelerde bulundu. Bilgilendirmelerin ardından hazırlanan paketler ise öğrencilere hediye edildi.

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