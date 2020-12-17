Kızılay yardımlara devam ediyor

Kış mevsiminde ihtiyacı olan ailelerin yardım elini uzatan, mağduriyetleri bir nebzede olsa gidermek için çalışmalar yapan Kızılay, bu kapsamda Düzce'de ihtiyaç sahipleri için çalışmalarına hız verdi. Havaların soğumasıyla birlikte Covid-19 salgını ile de mücadele eden ailelere Kızılay ekipleri yetişiyor. Ekipler, daha önceden belirlenen ihtiyacı olan ailelere gıda kolileri ve temizlik-hijyen malzemelerinden oluşan kolileri dağıtıyor.