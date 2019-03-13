İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kızılay yaşlı kadına sahip çıktı

DÜZCE(İHA) – Düzce’de barakada yaşayan yaşlı kadına Türk Kızılayı Düzce Şubesi tarafından prefabrik ev yardımında bulundu.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de barakada yaşayan yaşlı kadına Türk Kızılayı Düzce Şubesi tarafından prefabrik ev yardımında bulundu.


Düzce'nin Ağa Mahallesinde barakada kalan yaşlı kadına yardım eli Kızılay tarafından uzandı. Kızılay Düzce şubesi tarafından yaşlı kadının kalması için prefabrik ev getirildi. Şube Yöneticileri İdris Çalışkan, Mustafa Bilgin ve Mine Met ihtiyaç sahibi teyzeyi yeni yaşam alanında ziyaret ettiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.