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Kızılay'dan 8 okula dezenfektan standı

DÜZCE (İHA) – Kızılay Haftası nedeni ile Düzce Kızılay Şubesi 8 okula Korona virüs salgını sonrasında ihtiyaç haline gelen dezenfektan ve stant bağışında bulundu.


Her yıl Ekimin son haftası ile Kasım ayının ilk haftası arasında kutlanan Kızılay Haftası bu yıl Korona virüs salgını nedeni ile farklı aktiviteler ile gerçekleştiriliyor. Düzce Kızılay Şubesi Korona virüs salgını nedeni ile okullarda ihtiyaç haline gelen dezenfektan ve stantları okullara bağışlamaya devam ediyor. Kızılay Düzce Şube Başkanı Halil Aydın ile birlikte yönetim kurulu üyeleri, Aydınpınar İlkokulu, Aydınpınar Ortaokulu, Aydınpınar İmam Hatip Ortaokulu, Ömer Dinçer İlkokulu, Şehit Yalçın Güzeler Ortaokulu, Beyköy Ortaokulu, Beyköy İmam Hatip Ortaokulu ve Beyköy İlkokulu'nu ziyaret ederek hem dezenfektan hem de stant hediye etti.

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