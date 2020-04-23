Kızılay'dan beyaz önlüklü kahramanlara şükran

Türk Kızılay Genel Müdür Danışmanı Hüseyin Bektaş, Kızılay Düzce Şube Başkanı Halil Aydın ve Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Yamaç, Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde görevli sağlık çalışanlarına moral ziyareti gerçekleştirdi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle sağlık çalışanlarının çocukları için bir firma tarafından Türk Kızılay'ına bağışlanan ürünlerden hazırlanan hediye paketleri teslim edildi ve “Beyaz önlüklü kahramanlarımıza şükranlarımızı sunarız” dediler.

Polislerde unutulmadı

Kızılay yönetimi hastane ziyaretinin ardından ise Yenikent Şehit Yalçın Güzeler Polis Merkezi'ne moral ziyareti gerçekleştirdi. Burada da yine Türk Kızılay'ına bağışlanan ürünlerden hazırlanan hediye paketlerini polislere teslim edildi ve “Halkımızın huzuru ve güvenliği için çaba sarf eden Emniyet mensubu tüm çalışanlarımıza şükranlarımızı sunarız” dediler.